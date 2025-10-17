Les éléphants du zoo de l'Oregon écrasent des citrouilles géantes pour fêter Halloween

La tradition ludique, organisée en collaboration avec les agriculteurs locaux, offre aux éléphants certaines des plus grandes citrouilles de la région à écraser et à déguster. Le spectacle est devenu un favori saisonnier parmi les visiteurs, offrant à la fois divertissement et opportunité d'observer les comportements naturels des animaux. L'événement met également en lumière les partenariats du zoo avec les communautés agricoles locales, qui fournissent chaque année ces énormes courges. Alors que les citrouilles éclatent sous les pieds des éléphants, les soigneurs disent que les animaux se régalent des friandises à l'intérieur — un moment festif qui marque le début des célébrations automnales au zoo.