Un mort et deux disparus après le passage d'un typhon sur la côte de l'Alaska

Des villages entiers ont été inondés alors que des rafales de vent atteignant la force d'un ouragan et de fortes pluies ont balayé la région, causant des dégâts considérables dans les communautés côtières. Dans les villages de Kipnuk et Kwigillingok, les habitants ont filmé des maisons arrachées de leurs fondations et emportées par les eaux de crue. Environ 50 personnes ont été secourues par les équipes d'urgence, tandis qu'environ 1 500 autres ont été contraintes d'évacuer leurs maisons alors que la tempête s'intensifiait. Les autorités ont déclaré que la tempête — l'une des plus violentes à frapper la région depuis des années — a laissé plusieurs communautés isolées et en difficulté pour se remettre. Les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies lundi, alors que les responsables locaux évaluaient l'étendue des dégâts causés par les vestiges du typhon Halong.