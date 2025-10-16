Les lutteurs de sumo apportent l'ancienne tradition japonaise à Londres

L'événement marque le retour de l'ancien sport japonais dans la capitale britannique, plus de trois décennies après sa première présentation au même endroit en 1991. Le tournoi apporte 1 500 ans de tradition de sumo à Londres, avec des lutteurs exécutant des rituels et démontrant la discipline et la précision qui définissent ce sport. La compétition devrait attirer de grandes foules, offrant au public une occasion rare de découvrir le spectacle et la cérémonie du sport national japonais en dehors de son pays d'origine. Les organisateurs affirment que l'événement vise à célébrer le patrimoine culturel du Japon tout en promouvant la compréhension du sumo au-delà du ring. La vitrine combine habileté athlétique, rituel et faste — offrant un aperçu d'une tradition séculaire qui continue de captiver les spectateurs du monde entier.