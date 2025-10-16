Barcelone : des violences éclatent lors d’une manifestation pro-palestinienne

La manifestation faisait partie d'une grève nationale organisée en solidarité avec le peuple palestinien et en opposition à la campagne militaire d'Israël dans la bande de Gaza. Au fil de la soirée, des affrontements ont éclaté lorsque certains manifestants ont incendié des poubelles et brisé les vitrines de banques et de restaurants rapides dans le centre-ville. La police a été déployée pour rétablir l'ordre alors que des incendies faisaient rage dans plusieurs rues et que des façades de magasins étaient endommagées après des heures de troubles. Le gouvernement espagnol a été l'un des critiques les plus virulents en Europe de l'offensive en cours d'Israël, maintenant sa condamnation de la guerre malgré les divisions internationales. Cette position a été largement soutenue par le public, alors que les marches de solidarité et les grèves continuent d'attirer de grandes foules à travers le pays.