Soudan : le Darfour confronté à une grave épidémie de choléra

Soudan
La situation humanitaire au Darfour soudanais se détériore, selon l’ONU, en raison d'une violence croissante et d'une épidémie de choléra.
Depuis juillet, le ministère de la Santé rapporte plus de 3 400 décès et près de 122 000 cas suspects de cette maladie hydrique.
Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, a alerté sur la situation critique à El-Fasher, capitale du Darfour-Nord, où les civils sont assiégés, confrontés à des pénuries alimentaires et à l'absence d'eau.
Les marchés sont dépouillés et les prix flambent, compliquant la survie des habitants. L'accès humanitaire est gravement limité, des barrières empêchant l'arrivée de fournitures essentielles. De plus, les fermetures de cuisines communautaires aggravent la situation.
La violence s’étend aussi à d'autres régions, comme l'État du Nil Bleu, où des déplacés fuient les combats. Le taux d'infection au choléra croît dans toute la région du Darfour, avec une mortalité bien au-dessus des seuils d’urgence.
L’ONU appelle à une coopération internationale immédiate, soulignant que l’appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour le Soudan est financé à moins de 27 %.
