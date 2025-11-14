L'Afrique en proie à la pire épidémie de choléra depuis 25 ans

L’Afrique fait face à la pire épidémie de choléra depuis 25 ans. L’annonce a été faite jeudi par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

La maladie a déjà coûté la vie à 7 000 personnes. Alors qu’au moins 300 000 cas ont été enregistrés sur le continent depuis le début de l’année. En Hausse de 30 pour cent par rapport à 2024.

La recrudescence est due aux défaillances des infrastructures hydriques, selon les responsables du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

L’Angola et le Burundi sont les pays les plus touchés. Alors que la situation s'améliore au Sud-Soudan et en Somalie. Même son de cloche en république démocratique du Congo. Le nombre total de cas étant en baisse dans le pays, selon le CDC Afrique.

Mais les conflits en cours dans certaines pourraient déclencher de nouveaux foyers. La maladie se propageant rapidement dans les camps surpeuplés et insalubres.