Kenya : l'ancien Premier ministre Raila Odinga est décédé en Inde

Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya et l’un des visages les plus emblématiques de la scène politique est-africaine, est décédé à l'âge de 80 ans mercredi matin à Kochi, dans le sud de l’Inde, à la suite d’un arrêt cardiaque.

Odingasuivait un traitement dans un établissement ayurvédique lorsqu’il s’est effondré au cours d’une promenade matinale. Transporté d’urgence à l’hôpital Devamatha de Koothattukulam, il y a été déclaré mort à 9 h 52, heure locale.

Né au sein de la communauté Luo, Raila Odinga s’était imposé comme une figure incontournable du paysage politique kényan depuis son entrée au Parlement en 1992. Fils du premier vice-président du pays, il portait l’héritage d’une dynastie politique dont l’influence a traversé les décennies depuis l’indépendance du Kenya en 1963.

Premier ministre de 2008 à 2013, Odinga avait incarné l’opposition la plus tenace face aux présidents successifs. Candidat malheureux à cinq reprises à l’élection présidentielle, en 1997, 2007, 2013, 2017 et 2022, il n’a jamais cessé d’affirmer que la victoire lui avait été volée, en particulier lors des scrutins de 2007 et 2017, qui avaient donné lieu à des violences meurtrières. Les émeutes post-électorales de 2007 avaient causé plus de 1 100 morts et profondément marqué la mémoire nationale.

Malgré ces blessures politiques, Odinga avait su, contre toute attente, se réconcilier avec ses anciens rivaux : Uhuru Kenyatta en 2018, puis William Ruto en 2023. Ces gestes de paix avaient contribué à apaiser une scène politique longtemps dominée par la rivalité ethnique et la défiance institutionnelle.

Ancien prisonnier politique, Odinga s’était fait le porte-voix d’une réforme en profondeur de l’État kényan. Il promettait de combattre la corruption endémique, d’instaurer une couverture santé universelle et d’assurer une allocation mensuelle aux chômeurs, ainsi qu’un accès gratuit à l’éducation. Dans son bastion de l’ouest du Kenya, nombre de ses partisans dénonçaient depuis longtemps la marginalisation de leur région, attribuée à leur loyauté envers l’opposition.

Si sa fortune ne rivalisait pas avec celle des familles Kenyatta ou Ruto, Raila Odinga n’en dirigeait pas moins un vaste empire économique, notamment dans le secteur énergétique. Mais c’est surtout son endurance politique, forgée dans l’adversité, qui aura marqué plusieurs générations de Kényans.