Éliminatoires Mondial 2026 : l'Égypte obtient le 3e ticket africain

Mohamed Salah va retourner à la Coupe du monde avec l’Égypte l’été prochain. La superstar de Liverpool a inscrit deux buts lors de la victoire 3-0 contre Djibouti mercredi, assurant ainsi à l’Égypte de terminer en tête de son groupe de qualification africaine, avec une journée d’avance.

L’Égypte devient ainsi la troisième équipe africaine qualifiée jusqu’à présent — après le Maroc et la Tunisie. Ibrahim Adel a également marqué pour l’Égypte.

Salah et l’Égypte avaient déjà participé à la Coupe du monde 2018, mais l’attaquant avait été diminué par une blessure à l’épaule contractée lors de la finale de la Ligue des champions quelques semaines plus tôt, quand Liverpool avait perdu face au Real Madrid. Lors de cette édition, l’Égypte avait perdu ses trois matchs de groupe — contre le pays hôte, la Russie, ainsi que l’Uruguay et l’Arabie saoudite.

L’Égypte fera partie des neuf équipes africaines qualifiées directement lors du tirage au sort du tournoi, prévu le 5 décembre à Washington D.C.

Le Burkina Faso occupe la deuxième place du groupe A derrière l’Égypte, après sa victoire 1-0 en Sierra Leone, tandis que l’Éthiopie a battu la Guinée-Bissau 1-0.

Le Cap-Vert est revenu de 3-1 à 3-3 contre la Libye, se rapprochant ainsi d’une première qualification historique pour la Coupe du monde. Le Cap-Vert mène le groupe D avec deux points d’avance sur le Cameroun, qui a battu l’Île Maurice 2-0 — Nicolas Ngamaleu et Bryan Mbeumo ont tous deux marqué.

Dans l’autre match du groupe D, l’Angola a fait match nul 2-2 à domicile contre l’Eswatini.

La large victoire 5-0 du Ghana contre la République centrafricaine rapproche les Black Stars de la qualification — ils n’ont besoin que d’un point lors de leur dernier match. Madagascar reste deuxième du groupe I derrière le Ghana après sa victoire 2-1 contre les Comores.

Le Mali a remporté une victoire 2-0 à l’extérieur contre le Tchad. Par ailleurs, le Niger a battu le Congo 3-1, et la Zambie s’est imposée 1-0 face à la Tanzanie dans le groupe E.