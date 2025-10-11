L'Afrique du Sud ne déplore aucun acte criminel derrière la mort de son ambassadeur à Paris

Afrique du Sud
Le ministre sud-africain des affaires étrangères déclare qu'il n'y a pas eu d'acte criminel dans la mort de l'ambassadeur Nathi Mthethwa à Paris.
Ronald Lamola affirme que les autorités françaises travaillent en étroite collaboration avec les responsables sud-africains.
Le chef de la diplomatie sud-africaine s'exprimait lors d'une cérémonie commémorative en l'honneur de l'ancien ministre du Cabinet à Pretoria.
Les médias de la nation arc-en-ciel indiquent un discours solennel du président Cyril Ramaphosa prévu à l'occasion des funérailles de l'ambassadeur Nathi Mthethwa dimanche.
La dépouille est arrivée en Afrique du Sud vendredi dans la matinée, à bord d'un vol Air France en provenance de Paris à l'aéroport international, OR Tambo, avant d'être transportée à l'aéroport King Shaka de Durban.
Elle a ensuite été acheminée vers sa ville natale de KwaMthethwa, dans le district de KwaMbonambi, en vue de ses funérailles dimanche.
Le corps de Nathi Mthethwa a été retrouvé à l’aplomb de l’hôtel Hyatt de la porte MAillot dans le XVIIe arrondissement. La piste du suicide est envisagée.
