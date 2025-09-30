France : l'ambassadeur sud-africain retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien

L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France a été retrouvé mort au pied de l'hôtel Hyatt Regency, une tour de grande hauteur située à Porte Maillot, dans l'ouest de Paris, ont rapporté mardi les journaux Le Parisien et Le Figaro.

Le site web de l'ambassade indique que l'ambassadeur Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa a été ministre sud-africain des Arts et de la Culture de 2014 à 2019, ajoutant les Sports à son portefeuille de 2019 à 2023.

L'ambassadeur a été porté disparu par sa femme après qu'elle ait reçu un SMS de sa part qui l'a inquiétée, a rapporté Le Parisien.

Un porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré qu'il était "au courant des informations malheureuses concernant l'ambassadeur Nathi Mthethwa" et qu'il ferait une déclaration dès qu'il disposerait d'informations officielles.