Une équipe d'enquêteur sud-africains à Paris après la mort l'ambassadeur Nathi

Vue de l'hôtel Hyatt, au centre, mardi 30 septembre 2025 à Paris, après la découverte du corps sans vie de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Nathi Mthethwa.   -  
Copyright © africanews
Oleg Cetinic/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a mandaté une équipe d'enquêteurs en France afin d'aider à déterminer les circonstances entourant la mort de son ambassadeur, Nathi Mthethwa.

Le diplomate a été retrouvé mort en début de semaine au pied de l'hôtel quatre étoiles Hyatt Regency à Paris.

C'est un panel de cinq experts des Services de police sud-africain (SAPS) qui a été dépêché en France, selon le ministre de la Police, Firoz Cachalia.

Avec sa tête, le major-général Maqhashalala, commissaire provincial adjoint chargé de la détection des crimes dans la province du Cap-Occidental, cette équipe est censée collaborer étroitement avec les autorités policières françaises afin d'établir les circonstances exactes du diplomate.

Les autorité sud-africaines décrivent cette initiative comme un effort « collaboratif et transparent » entre les deux pays.

La famille de Mthethwa attend toujours que les formalités soient accomplies avant que sa dépouille ne puisse être rapatriée.

