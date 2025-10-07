Khaled El Enany bientôt à la tête d'une UNESCO privée de fonds américains

L’ancien ministre égyptien du tourisme et des antiquités a été nommé par le conseil exécutif de l'UNESCO lundi. Si sa nomination est confirmée par l'assemblée générale de l'organisation onusienne le mois prochain, Khaled el-Enany succèdera à la française Audrey Azoulay.

Considéré comme le favori pour le poste de directeur général, il a remporté un vote lundi contre son seul adversaire, Firmin Edouard Matoko, un économiste de la République du Congo qui a promu la scolarisation dans les camps de réfugiés.

« Votre confiance est un honneur que je chéris toujours. Je tiens à remercier tous ceux qui n'ont pas voté pour moi. Et j'affirme que si je suis élu en novembre par la Conférence générale, je servirai toutes les nations et tous les peuples en tant que directeur général pour tous, travaillant avec vous pour construire une UNESCO qui serve tout le monde sans distinction ni discrimination et qui apporte une différence tangible et positive dans la vie des gens grâce à l'éducation, la science, la culture, la communication et l'information, promues comme des biens publics mondiaux", a déclaré Khaled el-Enany, candidat au poste de directeur général de l'UNESCO .

Le nouveau directeur héritera d’une agence ébranlée par la récente décision de l'administration Trump de retirer les États-Unis de l'organisation. Ce qui laisse présager un manque à gagner budgétaire pour l'agence la plus connue pour ses sites du patrimoine mondial à travers le monde.