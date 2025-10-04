Tchad : le Parlement approuve massivement le mandat présidentiel illimité et renouvelable de 7 ans

Au Tchad, les députés et sénateurs, réunis en Congrès, ont majoritairement approuvé la révision constitutionnelle. Parmi les mesures phares de la nouvelle Constitution figure la mise en place d'un mandat présidentiel de sept ans renouvelable sans limites. Une mesure aussitôt dénoncée par l’opposition.

Le texte lève également l'incompatibilité des fonctions de chef de l'État avec des activités au sein d'un parti politique, alors que Mahamat Déby a été désigné président du MPS en janvier 2025.

Parmi les autres changements, il y a l’allongement de la durée du mandat des députés à six ans ainsi que la création d'un poste de vice-Premier ministre. L’immunité des ministres est quant à elle restaurée, contrairement à la disposition inscrite dans le projet initial.

Le vote au Parlement prévu le 13 octobre a donc été organisé avec une dizaine de jours d'avance.

La nouvelle constitution a été approuvée par une écrasante majorité, 236 des 257 parlementaires se sont prononcés en faveur de la révision constitutionnelle alors que le Parlement est acquis au Mouvement patriotique du salut (MPS) - parti au pouvoir dirigé par le chef de l'État Mahamat Idriss Déby.

Les 21 élus de l'opposition ont désapprouvé ce texte tandis que le Rassemblement national des démocrates tchadiens-Le Réveil (RNDT) de l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké ont refusé de prendre part au vote et ont quitté la séance avant le scrutin.