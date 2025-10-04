États-Unis : Tyrese Gibson visé par un mandat d'arrêt pour "cruauté envers les animaux"

Tyrese Gibson incarcéré dans une prison de Géorgie ce vendredi avant d’être libéré le même jour contre une caution de 20 000 dollars. Une arrestation qui a eu lieu une semaine après que l’artiste américain ne se soit pas présenté à la police suite à un mandat d'arrêt contre lui pour cruauté envers les animaux.

Les quatre chiens de l’acteur sont accusés d’avoir tué le chien d'un voisin à la mi-septembre. Ils ont également erré dans le quartier sans surveillance à plusieurs reprises au cours des derniers mois. A la suite de ce drame, l’acteur de Fast and Furious devait rendre ses chiens à la police le 22 septembre dernier, mais a demandé quelques jours supplémentaires avant de le faire.

L'avocat de Tyrese Gibson a indiqué que l’artiste s’est rendu volontairement aux forces de l’ordre et a pleinement coopéré avec les autorités judiciaires. Une position que l’artiste dit vouloir maintenir jusqu'à ce que l’affaire soit résolue.

L’avocat a aussi précisé que l'acteur n'était pas chez lui au moment de l'incident et qu'il avait "immédiatement pris la décision difficile de replacer ses chiens - deux adultes ainsi que leurs trois chiots - dans un environnement sûr.

Un mandat de perquisition visant la propriété de l'acteur de "Fast & Furious" a été délivré en même temps que le mandat d'arrêt quelques jours après l'incident du 18 septembre, lorsque les chiens ont attaqué un petit épagneul appartenant à un voisin, à environ 800 mètres de la maison de Gibson. Le chien a été transporté d'urgence dans un hôpital vétérinaire, mais n'a pas survécu, a indiqué l'avocat.

Les chiens ont été filmés quelques minutes plus tard chez le voisin, dont la propriétaire a appelé la police pour signaler qu'elle ne pouvait pas se rendre à sa voiture à cause des animaux. Les agents du contrôle des animaux sont intervenus et ont pu retenir les chiens.

Tyrese Gibson a posté une vidéo de ses chiens sur Instagram avec un communiqué écrit avec son avocat. Ce dernier y explique que l'acteur a eu affaire à des harceleurs pendant des années et qu' "il a accueilli ces chiens dans sa vie dans l'unique but de protéger sa famille et d'avoir la paix."