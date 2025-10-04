Bienvenue sur Africanews

États-Unis : Tyrese Gibson visé par un mandat d'arrêt pour "cruauté envers les animaux"

ARCHIVES - Tyrese Gibson assiste au déjeuner de remise des prix spéciaux de l'AAFCA, le dimanche 3 mars 2024, à Los Angeles. (Photo par Jordan Strauss/Invision/AP)   -  
Tyrese Gibson incarcéré dans une prison de Géorgie ce vendredi avant d’être libéré le même jour contre une caution de 20 000 dollars. Une arrestation qui a eu lieu une semaine après que l’artiste américain ne se soit pas présenté à la police suite à un mandat d'arrêt contre lui pour cruauté envers les animaux. 

Les quatre chiens de l’acteur sont accusés d’avoir tué le chien d'un voisin à la mi-septembre. Ils ont également erré dans le quartier sans surveillance à plusieurs reprises au cours des derniers mois. A la suite de ce drame, l’acteur de Fast and Furious devait rendre ses chiens à la police le 22 septembre dernier, mais a demandé quelques jours supplémentaires avant de le faire.

L'avocat de Tyrese Gibson a indiqué que l’artiste s’est rendu volontairement aux forces de l’ordre et a pleinement coopéré avec les autorités judiciaires. Une position que l’artiste dit vouloir maintenir jusqu'à ce que l’affaire soit résolue.

L’avocat a aussi précisé que l'acteur n'était pas chez lui au moment de l'incident et qu'il avait "immédiatement pris la décision difficile de replacer ses chiens  - deux adultes ainsi que leurs trois chiots - dans un environnement sûr.

Un mandat de perquisition visant la propriété de l'acteur de "Fast & Furious" a été délivré en même temps que le mandat d'arrêt quelques jours après l'incident du 18 septembre, lorsque les chiens ont attaqué un petit épagneul appartenant à un voisin, à environ 800 mètres de la maison de Gibson. Le chien a été transporté d'urgence dans un hôpital vétérinaire, mais n'a pas survécu, a indiqué l'avocat.

Les chiens ont été filmés quelques minutes plus tard chez le voisin, dont la propriétaire a appelé la police pour signaler qu'elle ne pouvait pas se rendre à sa voiture à cause des animaux. Les agents du contrôle des animaux sont intervenus et ont pu retenir les chiens.

Tyrese Gibson a posté une vidéo de ses chiens sur Instagram avec un communiqué écrit avec son avocat. Ce dernier y explique que l'acteur a eu affaire à des harceleurs pendant des années et qu' "il a accueilli ces chiens dans sa vie dans l'unique but de protéger sa famille et d'avoir la paix."

