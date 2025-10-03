Nigeria : des milliers de personnes fuient vers le Cameroun après une attaque de Boko Haram

MAIDUGURI, 3 octobre - Plus de 5 000 personnes ont fui le nord-est du Nigeria vers le Cameroun voisin après que les militants de Boko Haram se sont emparés de la ville frontalière de Kirawa, dans l'État de Borno, ont déclaré vendredi des habitants et des responsables communautaires.

Les insurgés de l'État nigérian de Borno, épicentre d'un conflit qui dure depuis 16 ans et qui est mené par Boko Haram et son groupe dissident Islamic State West Africa Province (ISWAP), ont intensifié leurs attaques cette année contre les civils et les forces de sécurité.

Depuis le début de l'année, les insurgés ont envahi certaines bases militaires et communautés à Borno, avant d'être repoussés par l'armée après avoir appelé des renforts.

L'assaut lancé jeudi soir a contraint le chef du district, Abdulrahman Abubakar, à abandonner son palais, qui a été incendié, tout comme une caserne militaire et des dizaines de maisons.

« Je n'avais d'autre choix que de fuir au Cameroun », a déclaré M. Abubakar à Reuters par téléphone. « Les habitants ont pris place à bord de camions pour se réfugier de l'autre côté de la frontière, tandis que d'autres ont couru vers Maiduguri », la capitale de l'État.