Nigeria : la raffinerie Dangote reprend ses ventes de pétrole en nairas

Après une brève interruption due à des contraintes d'approvisionnement en pétrole brut, la raffinerie nigériane Dangote reprend la vente d'essence en naira.

Cette reprise marque un revirement de la décision antérieure de la raffinerie de suspendre les ventes en monnaie locale, une mesure qui avait suscité des inquiétudes quant à la disponibilité et au prix du carburant.

Dangote Petroleum, la plus grande raffinerie du continent africain, a commencé à approvisionner le marché intérieur en essence en début d’année. Cependant, l’entreprise a dû faire face à des difficultés pour la sécurisation du processus dans un contexte de problèmes de production pétrolière plus larges au Nigeria.

La suspension, effective à compter du 28 septembre, n'aura donc duré que 24h. Son maintien aurait pu compliquer les efforts visant à réduire la demande de dollars dans le pays, où les importations de carburant pèsent depuis longtemps sur les réserves en devises étrangères.

Dangote Petroleum indique que ce revirement de situation est dû à l'intervention du président du Comité technique Naira for Crude (Naira pour le pétrole brut).