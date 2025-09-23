Soudan : au moins 3 000 décès dus au choléra, les cas en hausse au Darfour

Le nombre de cas de choléra signalés augmente au Darfour et plus de 3 000 personnes sont mortes de cette maladie dans tout le Soudan au cours des 14 derniers mois de guerre civile, a déclaré mardi l'agence sanitaire des Nations unies.

L'épidémie actuelle de cette infection bactérienne causée par des aliments ou de l'eau contaminés s'est propagée dans les 18 États de ce pays déchiré par la guerre après avoir éclaté dans l'État de Kassala en juillet dernier, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé.

Hala Khudari, sa représentante adjointe au Soudan, a déclaré que l'OMS avait lancé une campagne de vaccination ciblant 406 000 personnes dans l'État du Darfour-Nord, alors que "les cas de choléra au Darfour continuent d'augmenter à un rythme alarmant, avec un taux de mortalité tout aussi alarmant".

Dimanche, quelque 12 739 cas et 358 décès avaient été signalés dans plus de la moitié des localités du Darfour, a-t-elle ajouté. L'épidémie a atteint l'État du Darfour, dans l'ouest du Soudan, en mai.

"Les cas signalés au Darfour continuent d'augmenter en raison des graves contraintes d'accès qui empêchent de mettre en place les mesures nécessaires", a déclaré Hala Khudari aux journalistes à Genève par vidéoconférence depuis Port-Soudan.

Le conflit entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide a éclaté en avril 2023 à Khartoum avant de s'étendre à tout le pays. La guerre civile a fait au moins 40 000 morts et déplacé jusqu'à 12 millions de personnes, selon les responsables de l'ONU.

Les deux camps ont été accusés d'avoir commis des atrocités telles que des nettoyages ethniques, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles contre des civils, y compris des enfants. Parallèlement, de nombreuses personnes à travers le Soudan ont été poussées au bord de la famine.

Le conflit et l'augmentation des mouvements de population fuyant les combats ont limité l'accès aux services de base tels que l'eau potable, la nourriture et les soins de santé.

Au total, plus de 113 600 cas et plus de 3 000 décès ont été signalés dans tout le pays, atteignant un taux de mortalité de 2,7 %, bien supérieur au seuil cible de 1 %, a déclaré M. Khudari.