À 81 ans, Germaine Acogny célèbre Joséphine Baker sur la scène parisienne

La légendaire danseuse et chorégraphe sénégalaise Germaine Acogny interprète « Mon Elue Noire » sur la scène de l'École des Sables à Toubab Diallaw, au Sénégal, le 23/05/17   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Jane Hahn
By Rédaction Africanews

and Théâtre des Champs Elysées, Images : Maxime Dos

France

Germaine Acogny, figure incontournable de la danse contemporaine africaine, remonte sur scène à Paris pour célébrer Joséphine Baker, cent ans après la première apparition de l’icône au Théâtre des Champs-Élysées, en 1925.

Née au Bénin et formée à Paris, Acogny a fondé en 1968 son premier studio de danse à Dakar, forgeant une technique singulière mêlant héritage africain et influences occidentales, qui lui valut le titre de « mère de la danse africaine contemporaine ».

« Avec l'âge, avec l'expérience, je peux mieux sentir la profondeur et l'esprit qui a animé Joséphine Baker », confie la chorégraphe. Elle y perçoit non seulement l’exubérance théâtrale, mais aussi l’engagement politique et la volonté de combattre le racisme qui ont jalonné la vie de l’artiste.

À travers ce spectacle, Acogny met en lumière l’humanisme et la générosité de Baker, évoquant notamment sa « tribu arc-en-ciel », les douze enfants qu’elle a adoptés et entourés d’autres enfants du monde entier. « C’est tout cela qui m’anime dans ce projet », précise-t-elle.

Jusqu’au 28 septembre, le public est invité à plonger dans l’univers de Joséphine Baker, porté par la fougue et la maîtrise d’une artiste qui, à 81 ans, continue d’incarner la danse comme un vecteur de mémoire, de résistance et de beauté universelle.

