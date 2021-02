La danseuse Germaine Acogny décroche le Lion d'or

Germaine Acogny s'est vu décerner ce mardi le Lion d'or de la danse 2021 par la Biennale de Venise. Une récompense pour le formidable parcours de la danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise désignée comme "la mère de la danse contemporaine africaine".

"Ma plus grande influence vient des danses patrimoniales et traditionnelles de mon pays. C'est ce qui m'a guidé et c'est mon influence. C'est mes racines et c'est ce qui est à ma base. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous n'irez pas loin", avance la danseuse de 76 ans.

Née au Bénin en 1944, Germaine Acogny a dirigé pendant 5 ans l'école de danse "Mudra Afrique" qui a été fondée dans les années 70 à Dakar par Maurice Béjart et le président Léopold Sédar Senghor.

Tout au long de sa carrière, cette passionnée a multiplié les collaborations : l'une de ses dernières rencontres l'a menée en 2015 vers le chorégraphe français, Olivier Dubois.

"Nous avons dîné ensemble un jour et j'ai dit : "Germaine, tu as 70 ans, aimerais-tu être ma jeune fille noire élue ? Et elle m'a dit : "je ne laisserai jamais passer cette chance, je la saisi. Je te dis un grand oui ! Nous avons eu les larmes aux yeux. Et j'ai dit "OK, allons-y". C'est comme ça que l'aventure a commencé." raconte le directeur du Ballet du Nord.

Germaine Acogny : "je serai passée comme un éclair"

De cette collaboration avec Olivier Dubois est née la deuxième chapitre de la collection de Sacre(s) du printemps intitulé "Mon élue noire". Une pièce supplémentaire venant s'ajouter à une carrière hors-norme

"Je ne sais pas ce qui va rester ou si je vais être oublié" se demande la principale intéressée. "Je serai passée comme un éclair. Mais j'aurai laissé ma technique et une école. Les gens se souviendront de moi à travers tous les "sablistes" à qui j'ai donné la chance de gagner leur vie grâce à leur art."

Germaine Acogny est attendue à Venise en 2021 pour fêter son Lion d'Or et présenter son nouveau spectacle Somewhere at the beginning".