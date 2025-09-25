Bienvenue sur Africanews

USA : le Kenya veut sceller un accord commercial inédit avant fin 2025

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, et le président kenyan William Ruto se serrent la main au siège des Nations unies, mercredi 24 septembre 2025, à New York.   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Heather Khalifa, Pool
By Rédaction Africanews

and AP

Etats-Unis

Le Kenya espère finaliser un accord commercial avec les États-Unis d’ici la fin de l’année. Ce serait une première entre Washington et une économie d’Afrique subsaharienne. L’annonce intervient alors que l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui depuis 25 ans permet aux pays africains remplissant certains critères d’exporter sans droits de douane vers les États-Unis, touche à son terme.

Le ministre kenyan du Commerce, Lee Kinyanjui, a confirmé à Reuters que des discussions avaient été ouvertes avec l’Administration américaine, bien qu’aucun calendrier officiel n’ait été arrêté. Nairobi souhaite sécuriser l’accès de ses exportations, notamment dans le textile, le thé, le café ou encore les avocats, à l’un de ses marchés les plus importants.

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le président William Ruto a pour sa part annoncé qu’il demanderait à Washington une prolongation d’au moins cinq ans de l’AGOA. Selon lui, cet instrument demeure essentiel pour combler les déficits commerciaux et soutenir la croissance africaine.

Au-delà du commerce, M. Ruto multiplie les initiatives diplomatiques : il s’implique dans la recherche d’une médiation face aux violences persistantes dans l’est de la République démocratique du Congo et tente de mobiliser davantage de soutien international pour la mission conduite par le Kenya en Haïti contre les gangs armés.

