Soudan du Sud : le procès pénal de Riek Machar se poursuit

Le procès pénal du vice-président suspendu du Sud-Soudan, qui a débuté lundi, s'est poursuivi mercredi dans la capitale avec la comparution de Riek Machar dans une cage aux côtés de ses co-accusés. Riek Machar n'a pas été vu en public depuis qu'il a été assigné à résidence en mars.

Le président, Salva Kiir a suspendu Riek Machar de ses fonctions d’adjoint au début du mois, après que les autorités judiciaires ont engagé des poursuites pénales pour le rôle présumé de M. Machar dans l'attaque d'une garnison de troupes gouvernementales au début de l'année.

« Il s'agit d'un contexte de lutte pour le pouvoir entre les élites politiques. Mais cette lutte de pouvoir particulière a pris une dimension ethnique. Vous pouvez voir que les huit accusés appartiennent à un seul groupe ethnique. Cet accord de paix, donc, contient les faits et la vérité sur ce qui est nécessaire à la transition politique du Sud-Soudan de la violence à la paix. À l'heure actuelle, l'accord de paix est devenu très important pour les citoyens du Sud-Soudan. Les gens le lisent. Et vous pouvez voir comment l'accord de paix est devenu plus pertinent. Et le procès est la diffusion de l'accord de paix qui nous a manqué depuis le premier jour », a indiqué Edmund Yakani, directeur exécutif de Community Empowerment for Progress Organization (CEPO).

Outre la trahison, Riek Machar et sept autres personnes sont accusés de crimes contre l'humanité, de meurtre, de conspiration, de terrorisme, de destruction de biens publics et de matériel militaire.

La défense a fait valoir que M. Machar ne pouvait être inculpé pénalement sans porter atteinte à l'esprit de l'accord de paix conclu en 2018 entre M. Machar et M. Kiir pour mettre fin à une guerre civile meurtrière. Cet accord est la base du gouvernement de transition dans lequel Machar a servi en tant que premier vice-président.

Les débats ont été ajournés mercredi et devraient reprendre lundi prochain.