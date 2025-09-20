Afrique du Sud : manifestation contre l'accord migratoire entre Washington et l'ESwatini

En colère contre l’accord migratoire conclu entre leur pays et les États-Unis, des manifestants pro-démocratie d’ESwatini ont battu le pavé vendredi devant l’ambassade américaine à Pretoria, en Afrique du Sud.

Ils s’opposent à l’accueil par leur pays, des migrants expulsés des États-Unis. L’argent promis par Washington dans le cadre de cet accord irrite aussi les manifestants.

"L'autre jour, des statistiques ont révélé que le Swaziland est le deuxième pays d'Afrique en termes de taux de suicide. Et je veux dire que ce sont des problèmes socio-économiques qui en sont la cause, parce qu'il y a tellement de pauvreté. Pourtant, un homme (le roi Mswati III) a réussi à conclure un accord avec le gouvernement américain pour recevoir 500 millions de dollars, mais le peuple swazi n'en recevra rien. Il n'y a aucune chance que le peuple swazi en bénéficie. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui", explique Philile Khumalo, l'un des organisateurs de la manifestation.

Sakhile Nxumalo, président du Swaziland Youth Congress abonde dans le même sens. Celui cegt activiste, les sommes attendues dans le cadre de l'accord avec Washington iront directement dans les poches de leur roi.

"La situation est très regrettable. Nous avons un roi qui a 15 épouses et ces épouses du roi n'ont jamais travaillé nulle part, et ces 2 milliards qui viennent avec ces criminels ou ces gens des Etats-Unis - vont continuer à soutenir le monarque et pas nécessairement le peuple du Swaziland ou même aider le peuple du Swaziland à lutter contre la criminalité. C'est donc pour cette raison que nous sommes venus ici et que nous disons, camarade : les États-Unis et le Swaziland doivent simplement retirer leurs ressortissants de notre pays.'', affirme l'activiste.

Les militants ont brandi des banderoles réclamant la fin de la monarchie absolue.