ONU : l'Afrique du Sud réitère son engagement pour un État palestinien

Alors que la guerre de Gaza fait rage, plusieurs pays ont reconnu le statut d'État palestinien lundi, au début d'une réunion très médiatisée aux Nations unies.

La Grande-Bretagne, la France, le Canada, l'Afrique du Sud et l'Australie se sont exprimés dans l'espoir de relancer le processus de paix, ce que les États-Unis et Israël ont rejeté avec véhémence.

« L'Afrique du Sud réitère son engagement ferme en faveur de la création d'un État palestinien d'un seul tenant, coexistant pacifiquement avec l'État d'Israël le long des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Israël a infligé une punition disproportionnée au peuple palestinien. Et nous disons ici aujourd'hui que la seule solution à ce conflit est une solution à deux États », a déclaré Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a déclaré que le monde "doit choisir une voie différente. Nous devons briser ce cycle de violence et construire quelque chose de meilleur".

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaissait officiellement l'État de Palestine.

Cette décision a été prise lors d'une conférence de l'ONU présidée par la France et l'Arabie saoudite et visant à susciter un nouveau soutien en faveur d'une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, qui précède de longue date la guerre en cours dans la bande de Gaza.

La réunion et la reconnaissance élargie du statut d'État palestinien ne devraient avoir que peu ou pas d'impact réel sur le terrain, où Israël mène une nouvelle offensive majeure dans la bande de Gaza et étend les colonies en Cisjordanie occupée.

L’Afrique du Sud a reconnu l’état palestinien en 1995, il s’agissait de l’une des premières mesures prises par Nelson Mandela en tant que président du pays.

Aujourd’hui 52 pays africains sur 54 ont reconnu l’état palestinien, les deux exceptions étant le Cameroun et l’Erythrée.

Le président français Emmanuel Macron a rencontré le président du Ghana, John Dramani Mahama, en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York lundi.