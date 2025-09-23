Football : Ballon d'Or 2025 pour Dembélé, deux Africains dans le top 10

Cette 69e édition du Ballon d’Or a également été marquée par la présence de deux joueurs africains dans le top 10 du classement final.

Ousmane Dembélé , sacré meilleur joueur du monde à l’issue de la cérémonie du Ballon d’Or 2025. L’ailier français s’adjuge ainsi la prestigieuse récompense individuelle.

L’Égyptien Mohamed Salah, auteur de 57 buts cette saison avec Liverpool, termine au pied du podium, à la quatrième place à 33 ans. Prétendant sérieux à ce trophée individuel, l’attaquant des Reds continue d’impressionner par sa longévité et sa régularité en Premier League.

Son club lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, saluant sa résilience et son talent inaltéré. De son côté, le Marocain Achraf Hakimi s’est hissé à la sixième place.

Le défenseur du Paris Saint-Germain sort d’une belle saison, en ayant remporté la Ligue des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions avec son club. À seulement 26 ans, il confirme son statut de pilier du football mondial.

Autre performance notable, celle du Guinéen Serhou Guirassy, qui figure pour la première fois dans le classement. L’attaquant du Borussia Dortmund se classe 21e, fort de ses 21 buts cette saison et de ses 15 sélections avec le Syli national.