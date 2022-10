MLS : Denis Bouanga envoie LAFC en finale de Conférence

Adaptation réussie pour Denis Bouanga en MLS. L'international gabonais offre le derby de Los Angeles à son équipe du LAFC la nuit dernière. Il disputera la finale de la Conférence Ouest.

Arrivé début août en Californie, Denis Bouanga avait dû attendre le 2 octobre et sa sixième apparition pour ouvrir son compteur but. Hier soir, il a marqué un doublé dès son premier match des play-offs, qui plus est dans "El Trafico", le match contre le voisin des Galaxy.

Déchaîné face à l'ancien club de Beckham et Zlatan, il ouvre le score à la 23e sur une ouverture du Mexicain Carlos Vela.

Après l'égalisation du Franco-sénégalais Samuel Grandsir, c'est encore lui qui se trouve à la réception d'un centre du Ghanéen Kwadwo Opoku pour redonner l'avantage aux siens.

Le LAFC s'imposera finalement 3-2 avec un but de Cristian Arango au bout des arrêts de jeu.

Même privé de Privé de Gareth Bale et avec Giorgio Chiellini sur banc, les Californiens se qualifient pour la finale de la Conférence Ouest.