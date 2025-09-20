Mexique : 143 militaires haïtiens formés à lutter contre les gangs

Des soldats haïtiens ont terminé vendredi sa formation militaire au Mexique. Les 143 militaires quittent le pays après après huit mois.

Une session d'entraînement militaire dispensée par l'armée mexicaine dans le cadre d'un accord bilatéral. Alors que les autorités haïtiennes peinent à venir à contenir les gangs qui contrôlent

L'armée mexicaine forme 143 soldats haïtiens alors que la nation caribéenne intensifie sa lutte contre les gangs environ 90 % de la capitale, Port-au-Prince.

La formation de ces 15 femmes et 128 hommes en terre mexicaine participe de la volonté de contrer les hommes armés qui sèment la terreur dans le pays depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021.

'' Cet investissement profite non seulement aux forces armées haïtiennes, mais aussi à la société haïtienne et libérale, contribuant à l'amélioration de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité de tous les citoyens. Les compétences et les connaissances acquises seront fondamentales pour favoriser le développement national, renforcer l'État de droit et promouvoir un environnement plus pacifique et plus sûr en Haïti.''; a déclaré Hubert Labbe, ambassadeur d'Haïti au Mexique, lors de la cérémonie de fin de formation.

Les États-Unis et le Panama ont exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à autoriser la mise en place d'une force de 5 550 membres habilitée à arrêter les membres de gangs en Haïti. Alors que la force multinationale dirigée par le Kenya actuellement dans le pays a montré ses limites.