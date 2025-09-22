Haïti : William Ruto appelle à un soutien renforcé pour la mission de sécurité

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président kényan William Ruto a réaffirmé son engagement en faveur de la stabilisation d'Haïti, tout en soulignant les difficultés majeures rencontrées par la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS).

Selon le président kényan, le manque de moyens fiables sur le terrain freine considérablement l’efficacité de la mission. Il a tenu à saluer le soutien logistique des États-Unis, tout en précisant que bon nombre des véhicules fournis étaient en mauvais état : je dois féliciter les États-Unis. Ils ont fourni des véhicules, mais malheureusement, la plupart étaient d’occasion. Ils sont tombés en panne très souvent, et cela a mis notre personnel en danger lorsqu’ils se sont retrouvés coincés dans des zones très dangereuses.

Un an après le déploiement des premiers éléments de la MSS, le constat est amer. Malgré les intentions louables, la mission n’a pas réussi à contenir la violence qui sévit dans le pays. À Port-au-Prince, près de 85 % de la capitale est aujourd’hui sous le contrôle de groupes armés.

Pour le président kényan, Haïti ne doit pas être abandonnée à son sort. La mission peut réussir, mais elle a besoin de moyens concrets, durables et coordonnés. Pour Ruto, l’échec n’est pas une fatalité, à condition que la communauté internationale assume pleinement ses responsabilités.