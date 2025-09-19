Mondiaux d'athlétisme : le Botswanais Collen Kebinatshipi en roi du 400 m

À seulement 21 ans, Collen Kebinatshipi est le nouveau roi du 400 mètres hommes.

Sur la piste détrempée du stade olympique de Tokyo, le Botswanais a réalisé un exploit majeur en remportant la finale du 400 m en 43,53 secondes, établissant le record du Botswana et signant au passage le meilleur temps mondial de la saison. Mais Kebinatshipi n’a pas brillé seul. Son compatriote Bayapo Ndori, 24 ans, a décroché la médaille de bronze en signant son meilleur chrono de l’année, 44,20 secondes. Il a été devancé dans les derniers mètres par le Trinidien Jereem Richards, 31 ans, auteur d’une remontée spectaculaire.

Trois représentants du Botswana étaient alignés dans cette finale, preuve de la montée en puissance du pays dans le sprint mondial.

Déjà remarqué à Paris, Kebinatshipi avait marqué les Jeux olympiques 2024 en remportant l’argent sur le relais 4x400 mètres. Avec ses coéquipiers, il a établi un nouveau record d’Afrique dans la discipline avec un temps de 2'54"53.

Le Botswana sera à surveiller de près lors des prochaines épreuves du 4x400 m, où il figure désormais parmi les nations favorites.