Mondiaux d'athlétisme : Kipyegon remporte le 1.500 mètres à Tokyo

La Kényane Faith Kipyegon a remporté la finale du 1500 m au championnat du monde d'Athlétisme de Tokyo au Japon.

Il s'agit de la cinquième médaille d’or aux Mondiaux, mais le quatrième sacre mondial sur 1.500 m pour l'athlète, mère d'une fille de 7 ans.

Une victoire acquise au bout de 3 minutes 52,15 secondes, mardi soir, près de trois secondes d'avance sur une autre Kényane, Dorcus Ewoi.

Kipyegon rejoint ainsi le grand Marocain Hicham El Guerrouj en tant que deuxième coureur à remporter quatre titres mondiaux sur 1 500 mètres.

En un peu plus de deux ans, alors qu’elle ne court pas l’hiver, Faith Kipyegon a battu cinq records du monde.

En 2011, à 17 ans, elle avait conquis pieds nus son premier titre individuel, celui de championne du monde junior de cross-country.