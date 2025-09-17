Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondiaux d'athlétisme : Kipyegon remporte le 1.500 mètres à Tokyo

La Kényane Faith Kipyegon célèbre sa médaille d'or remportée lors de la finale du 1 500 mètres féminin aux Championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, mardi 16 septembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Eugene Hoshiko/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Kenya

La Kényane Faith Kipyegon a remporté la finale du 1500 m au championnat du monde d'Athlétisme de Tokyo au Japon.

Il s'agit de la cinquième médaille d’or aux Mondiaux, mais le quatrième sacre mondial sur 1.500 m pour l'athlète, mère d'une fille de 7 ans.

Une victoire acquise au bout de 3 minutes 52,15 secondes, mardi soir, près de trois secondes d'avance sur une autre Kényane, Dorcus Ewoi.

Kipyegon rejoint ainsi le grand Marocain Hicham El Guerrouj en tant que deuxième coureur à remporter quatre titres mondiaux sur 1 500 mètres.

En un peu plus de deux ans, alors qu’elle ne court pas l’hiver, Faith Kipyegon a battu cinq records du monde.

En 2011, à 17 ans, elle avait conquis pieds nus son premier titre individuel, celui de championne du monde junior de cross-country.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.