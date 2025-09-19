Droits de douane : l'Afrique du Sud continue de négocier avec les USA

Des responsables commerciaux sud-africains ont tenu des pourparlers avec leurs homologues américains à Washington alors que la première économie africaine cherche à réparer ses relations tendues et à négocier la levée des lourds droits de douane imposés par les États-Unis.

Le ministère sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence a déclaré que le ministre du Commerce, Parks Tau, et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, avaient tenu des discussions "cordiales et constructives" après trois jours d'intenses discussions entre les hauts responsables des deux pays.

Aucune information n'a été communiquée dans l'immédiat sur les résultats de ces discussions. Le ministère sud-africain a déclaré qu'ils avaient établi une "feuille de route" qui serait prioritaire dans les discussions futures.

Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis se sont détériorées depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump au début de l'année. Depuis lors, les États-Unis ont gelé une aide au développement essentielle à l'Afrique du Sud et expulsé Ebrahim Rasool, l'ambassadeur sud-africain à Washington, après qu'il eut publiquement critiqué l'administration Trump et ses politiques.

Trump a également critiqué la position de l'Afrique du Sud sur la guerre entre Israël et le Hamas, qui a conduit le pays à traduire Israël devant la Cour internationale de justice et à l'accuser de commettre un génocide à Gaza.

Le gouvernement du président sud-africain Cyril Ramaphosa a tenté sans succès d'empêcher Washington d'imposer une taxe de 30 % sur les importations sud-africaines. Ce taux tarifaire est l'un des plus élevés d'Afrique subsaharienne et pourrait entraîner la perte de dizaines de milliers d'emplois à un moment où l'économie sud-africaine peine à croître et où le taux de chômage reste supérieur à 30 %.

Contrairement au moment tendu vécu par Ramaphosa en mai dans le Bureau ovale, lorsqu'il a été confronté à des allégations sans fondement concernant le meurtre systématique d'agriculteurs blancs en Afrique du Sud, Tau a félicité l'ambassadeur Greer pour sa disponibilité et sa volonté d'interagir avec l'équipe sud-africaine de manière "constructive".

Les États-Unis restent l'un des partenaires économiques et d'investissement les plus importants de l'Afrique du Sud, avec 15,1 milliards de dollars d'échanges bilatéraux en 2024. Les exportations sud-africaines vers les États-Unis ont totalisé 8,2 milliards de dollars en 2024, tandis que les importations américaines en Afrique du Sud ont atteint 6,9 milliards de dollars, selon le ministère du Commerce.