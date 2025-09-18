Royaume-Uni : Charles III et Donald Trump célèbrent la “relation spéciale”

Le roi Charles III a rendu hommage à la "relation spéciale" entre le Royaume-Uni et les États-Unis lors d’un toast solennel prononcé pendant le banquet d'État organisé à l'occasion de la visite officielle du président américain Donald Trump.

Le souverain s’est émerveillé de l’histoire commune et des liens étroits entre les deux nations. Il a aussi évoqué les origines britanniques de Donald Trump : nos peuples ont combattu et sont morts ensemble pour défendre les valeurs qui nous sont chères. Nous avons innové, échangé, et construit ensemble, nourrissant nos économies et nos cultures à travers une infinité de formes de coopération.

De son côté, le président américain Donald Trump a célébré les liens “inestimables et éternels” entre les États-Unis et le Royaume-Uni, rendant hommage à la famille royale lors de son toast du soir.

Profitant pleinement du faste de cette journée ponctuée de défilés militaires, balades en calèche, spectacle aérien Trump a qualifié la visite d'“un des plus grands honneurs” de sa vie : nous sommes unis par l’histoire et le destin, par l’amour, la langue, et par des liens transcendants de culture, de tradition, d’ascendance et de destinée. Nous sommes comme deux notes dans un même accord, ou deux vers d’un même poème.