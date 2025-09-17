RDC : le M23 présente ses nouvelles recrues à Goma

Un défilé militaire du groupe rebelle M23, qui contrôle l'est du Congo, riche en minerais, a suscité l'inquiétude de certains habitants et experts quant à l'avenir d'un accord de paix imminent entre le Congo et le Rwanda, principal bailleur de fonds des rebelles.

Cet accord déterminera le sort du groupe rebelle M23 dans l'est du Congo, qui a lancé des attaques éclair en janvier pour s'emparer de villes clé telles que Goma et Bukavu, tandis que l'armée congolaise battait rapidement en retraite.

Les experts de l'ONU ont déclaré que le M23 était soutenu par des milliers de soldats du Rwanda voisin.

L'un des principaux éléments de l'accord, qui devrait être signé à Washington dans quelques semaines, est le retrait du soutien du Rwanda au groupe.

L'accord devrait également prévoir la rétrocession de territoires aux autorités congolaises.

Une médiation menée par le Qatar entre les belligérants a conduit les deux parties à s'engager à mettre fin au conflit, mais des escarmouches ont récemment été signalées entre le M23 et des groupes alignés sur le gouvernement.

Les deux parties se sont toujours accusées mutuellement de violer l'accord de cessez-le-feu.

Dimanche, les rebelles ont fait défiler plus de 7 000 nouvelles recrues à Goma, le centre de la région.

Le M23 a déclaré que les recrues comprenaient des soldats congolais qui se sont rendus lorsque les combats se sont intensifiés cette année et des membres de milices locales qui ont combattu avec eux.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré qu'ils craignaient que des soldats et de jeunes résidents soient poussés à rejoindre les rebelles.

"Nous sommes toujours préoccupés par les recrutements forcés que nous avons constatés depuis la prise de contrôle du M23 dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, et ces préoccupations ont également été soulignées dans le récent rapport de la mission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, publié en septembre", a déclaré Christian Rumu, chargé de campagne à Amnesty International.

La démonstration de force militaire a également sapé l'espoir des habitants des villes tenues par les rebelles, qui attendaient avec impatience des accords de paix pour mettre fin au conflit.

"Cela pourrait affecter le processus pacifique que la RDC, le Rwanda et le M23 tentent de mettre en place par le biais des processus de Doha et de Washington", a ajouté M. Rumu.

Le conflit a précipité une crise humanitaire qui a fait au moins 3 000 morts et des millions de déplacés. Un nouveau rapport des Nations unies a révélé des "atrocités horribles" commises dans l'est du Congo au cours de l'année écoulée par les forces armées congolaises et les rebelles du M23.

Il s'agit notamment de viols collectifs, d'esclavage sexuel, de torture, de meurtres de civils et d'autres crimes, a déclaré le bureau des droits de l'homme des Nations unies, ajoutant que les gouvernements du Congo et du Rwanda portent la responsabilité de ces actes.