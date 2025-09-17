Cameroun : la production de cacao menacée par la pourriture brune

Dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, l’une des principales zones productrices de cacao du pays, les récoltes subissent une sévère attaque de la pourriture brune des cabosses, une maladie qui détruit les cabosses de cacaoyer.

Cette pathologie prolifère dans des conditions d’humidité élevée, exacerbées par les fortes pluies qui s’abattent depuis plusieurs semaines sur la région. Par ailleurs, la circulation accrue de produits agrochimiques contrefaits aggrave la situation, rendant la lutte contre cette maladie encore plus difficile. À ce jour, aucun traitement efficace n’existe pour enrayer ce fléau qui compromet gravement la pousse et la qualité des cabosses de cacao.

Le Cameroun est le cinquième producteur mondial de cacao. Selon l’Institut National de la Statistique (INS), en 2020, le cacao représentait 12 % des exportations du pays et contribuait à hauteur de 8,2 % au PIB agricole. Face à ces défis, le pays ambitionne de porter sa production à 1,2 million de tonnes d’ici 2030, ce qui représenterait environ 6 % du marché mondial. La maîtrise de la maladie de la pourriture brune apparaît donc cruciale pour atteindre ces objectifs et garantir la pérennité d’une filière clé pour l’économie camerounaise.