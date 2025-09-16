Afrique du Sud : debut du procès "Farmgate" impliquant Ramaphosa

Trois personnes ont été jugées lundi en Afrique du Sud après avoir été accusées d'effraction et de vol de 580 000 dollars américains en billets cachés dans un canapé d'une ferme animalière appartenant au président Cyril Ramaphosa.

Cette étrange affaire a plongé Ramaphosa dans un scandale et a failli lui coûter son poste après qu'il ait été accusé d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de violation des lois sur les devises étrangères. Il a également été accusé d'avoir tenté de dissimuler l'existence de cet argent, car le vol présumé a eu lieu en 2020, mais n'a été révélé que deux ans plus tard.

Cette affaire a été baptisée « Farmgate » en Afrique du Sud.

Ramaphosa, qui a fait campagne sur un programme anti-corruption, a été innocenté et a survécu à un vote au Parlement sur l'opportunité de le destituer, mais il fait toujours l'objet d'une enquête pour savoir pourquoi une telle somme d'argent était cachée dans un meuble.

Argent dans un canapé

Ramaphosa a déclaré que cet argent provenait de la vente légitime d'animaux dans sa ferme d'élevage et de gibier Phala Phala, située dans la province septentrionale du Limpopo, mais il n'a pas expliqué pourquoi il avait été caché dans un canapé.

Les trois accusés, deux hommes et une femme qui travaillait comme femme de ménage à la ferme, sont accusés d'être entrés par effraction et d'avoir volé l'argent en février 2020. Ils ont plaidé non coupables des chefs d'accusation lors de la première journée du procès, lundi.

Le chef des espions

L'affaire a été révélée lorsque l'ancien chef de l'agence de sécurité de l'État s'est présenté dans un commissariat de police en juin 2022 et a déposé une plainte contre Ramaphosa. Le chef des services secrets, Arthur Fraser, a accusé Ramaphosa d'avoir caché 4 millions de dollars dans son canapé et d'avoir utilisé ses gardes du corps personnels pour retrouver les voleurs et les soudoyer afin qu'ils gardent le silence sur cet argent.

Ramaphosa et les autorités ont contesté le montant de 4 millions de dollars. Fraser a affirmé avoir fourni à la police des « preuves à l'appui » sous forme de photos, de vidéos et d'informations bancaires liées au vol présumé.

Le rôle joué par Fraser dans ce scandale a également suscité beaucoup d'intérêt, car il est un allié de l'ancien président Jacob Zuma, prédécesseur de Ramaphosa à la présidence et son farouche rival politique. Zuma a été contraint de démissionner de ses fonctions présidentielles en 2018 en raison d'allégations de corruption et critique Ramaphosa depuis lors.

Le scandale du président

Cette affaire a fait naître des allégations de corruption à l'encontre de Ramaphosa. Bien que les enquêtes menées par la police et les autorités financières du pays l'aient innocenté, il a tout de même eu besoin du soutien de la majorité de son parti au Parlement pour bloquer une procédure de destitution à son encontre en décembre 2022.

Ramaphosa a nié avoir tenté de dissimuler le vol présumé à la police et a déclaré l'avoir signalé au chef de son unité de protection policière.

Trois ans après le début du scandale, le procès des trois suspects devrait être suivi de près afin de déterminer le rôle joué par le président dans cette affaire. Ramaphosa a été réélu pour un second mandat l'année dernière, mais seulement après que son parti, l'African National Congress, au pouvoir depuis longtemps, ait perdu sa majorité détenue depuis 30 ans et ait dû former un gouvernement de coalition.

Le procès

Le procès des accusés Imanuwela David, Ndilinasho Joseph et sa sœur Froliana Joseph a été reporté à plusieurs reprises, notamment pour permettre à Froliana Joseph d'accoucher. Ils sont tous accusés de cambriolage, de complot en vue de commettre un cambriolage et de vol. David est également accusé de blanchiment d'argent.

Les procureurs prévoient que le procès durera trois semaines et affirment qu'ils appelleront 20 témoins à la barre, dont des membres du personnel qui travaillaient à la ferme de Ramaphosa.