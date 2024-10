Afrique du Sud : le procès du vol à la ferme de Ramaphosa reporté d'un mois

Trois personnes accusées de s'être introduites dans la ferme du président sud-africain Cyril Ramaphosa et d'avoir volé 580 000 dollars en liquide qui étaient cachés dans un canapé ont comparu devant le tribunal lundi et ont vu leur procès reporté au mois prochain.

Le vol présumé, qui a eu lieu en 2020 mais a été révélé deux ans plus tard, a entraîné Cyril Ramaphosa dans un scandale et l'a accusé d'avoir tenté de cacher le crime présumé et l'existence de l'argent. Le président a été accusé par les partis d'opposition d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et d'infraction à la législation sur les devises étrangères en raison de l'argent liquide, qui était en dollars américains.

Cyril Ramaphosa a nié toute malversation et a déclaré que l'argent provenait de la vente légitime de buffles dans sa ferme d'élevage de Phala Phala. La banque de réserve et un organisme public de surveillance l'ont disculpé de tout acte répréhensible. Toutefois, un rapport indépendant a soulevé des questions sur l'argent liquide et M. Ramaphosa a survécu à un vote de destitution au Parlement en 2022, lorsque son parti, le Congrès national africain (ANC), a utilisé sa majorité pour bloquer la motion.

Deux partis d'opposition ont déposé des documents auprès de la plus haute juridiction sud-africaine pour demander que la procédure de destitution contre M. Ramaphosa soit relancée. Cette affaire sera entendue le mois prochain.

Les trois suspects, Imanuwela David, Ndilinasho Joseph et sa sœur Floriana Joseph, sont accusés de violation de domicile et de vol, selon les procureurs. David est en garde à vue tandis que les frères et sœurs Joseph sont en liberté sous caution.

Le scandale, parfois appelé "Farmgate", est survenu alors que M. Ramaphosa cherchait à se faire réélire à la tête de son parti à la fin de l'année 2022. Il a été réélu président de l'ANC et a ensuite remporté un second mandat de président sud-africain cette année, mais seulement avec l'aide des députés de l'opposition après que l'ANC a perdu la majorité qu'elle détenait depuis 30 ans.

Neuf partis d'opposition ont rejoint l'ANC dans une large coalition gouvernementale à la suite des élections du 29 mai, ce qui a calmé certaines des critiques formulées à l'encontre de M. Ramaphosa au sujet du scandale Phala Phala.