Kenya : Rigathi Gachagua est candidat à la présidentielle de 2027

Le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, au centre, quitte la salle d'audience du tribunal Milimani à Nairobi, au Kenya, le mardi 22 octobre 2024. AP Photo/Brian Inganga   -  
Copyright © africanews
Brian Inganga/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Kenya

L’ancien vice-président kényan Rigathi Gachagua a officiellement annoncé sa candidature pour l’élection présidentielle de 2027, avec un objectif clair : battre son ancien allié, le président William Ruto, et laver son honneur.

Une revanche politique qui devra néanmoins composer avec des obstacles judiciaires persistants. Autrefois proche de Ruto, qu’il avait soutenu dans sa conquête du pouvoir, Gachagua est désormais en bisbille avec le chef de l’État. Il a été destitué par le Parlement, puis par le Sénat, devenant ainsi le premier vice-président à être démis de ses fonctions depuis l’adoption de la Constitution de 2010.

Il est accusé d’avoir soutenu les manifestations antigouvernementales et d’être impliqué dans des affaires de corruption — des accusations qu’il rejette en bloc, les qualifiant d’« infondées ». Depuis son éviction, l’ancien chef de la diplomatie a intensifié ses efforts pour rallier ses partisans, notamment dans sa région d’origine du Mont Kenya, où il cherche à bâtir une base électorale solide. Sa candidature intervient quelques mois après le lancement, le 15 mai dernier , de son nouveau parti politique : le Democracy for the Citizens Party (DCP), qu’il compte utiliser comme plateforme pour sa campagne.

