RDC : les difficultés liées à la lutte contre Ebola

KINSHASA, Congo (AP) - L'accès limité et le financement nécessaire sont les principaux défis auxquels sont confrontés les responsables de la santé qui tentent de répondre à la dernière épidémie d'Ebola dans le sud du Congo, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé vendredi.

Il s'agit de la première épidémie d'Ebola en 18 ans dans la province du Kasaï, une région reculée du Congo dotée d'un mauvais réseau routier et située à plus de 1 000 kilomètres de Kinshasa, la capitale du pays.

Un hélicoptère de maintien de la paix des Nations unies a été utilisé pour aider à livrer 400 doses de vaccin à l'épicentre, dans la localité de Bulape, vendredi, a déclaré Patrick Otim, responsable de la zone de programme de l'OMS, lors d'une réunion d'information à Genève.

Des doses supplémentaires seront envoyées depuis la capitale, Kinshasa, a-t-il précisé.

"Nous avons eu des difficultés d'accès au cours des sept derniers jours, mais nous collaborons désormais avec la MONUSCO (mission de maintien de la paix des Nations unies au Congo)", a déclaré M. Otim.

Alors que l'OMS et les autorités congolaises ont "redoublé d'efforts pour mettre en place une réponse à grande échelle" sur le terrain, "nous devons être en mesure de financer les opérations", a-t-il ajouté.

Depuis que l'épidémie a été confirmée le 4 septembre, le nombre de cas suspects est passé de 28 à 68, a déclaré jeudi la principale agence sanitaire d'Afrique. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ou Africa CDC, a signalé jusqu'à présent 16 décès.

M. Otim a indiqué que le dernier cas confirmé était situé à 70 kilomètres de l'épicentre actuel. "Nous craignons que si des cas se déclarent dans l'autre zone de santé, nous devrons nous étendre, ce qui nécessitera des ressources considérables", a-t-il déclaré.

Le coût prévu par l'OMS pour l'épidémie actuelle au cours des trois prochains mois est de 20 millions de dollars, tandis que le plan de réponse national du Congo est estimé à 78 millions de dollars, a déclaré M. Otim.

L'impact des récentes coupes budgétaires américaines constitue une préoccupation majeure. Les États-Unis ont soutenu la réponse aux précédentes épidémies d'Ebola au Congo, y compris en 2021, lorsque l'Agence américaine pour le développement international a fourni jusqu'à 11,5 millions de dollars pour soutenir les efforts à travers l'Afrique.