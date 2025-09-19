RDC : Ebola fait plus de 30 morts, l'OMS renforce son action

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi que 48 cas d'Ebola avaient été confirmés en République démocratique du Congo et que 31 personnes étaient décédées.

« Cela fait deux semaines que le gouvernement de la RDC a déclaré une épidémie d'Ebola... À ce jour, 48 cas confirmés et probables ont été signalés, et 31 personnes sont décédées », a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux journalistes par vidéoconférence depuis le siège de l'OMS à Genève.

La première épidémie dans le pays depuis trois ans a été déclarée début septembre.

Les forêts tropicales denses du Congo constituent un réservoir naturel pour le virus Ebola, qui provoque de la fièvre, des courbatures et des diarrhées, et peut rester latent dans l'organisme des survivants avant de réapparaître des années plus tard.

Dimanche, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir commencé à vacciner les travailleurs de santé de première ligne et les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées par le virus Ebola dans la province congolaise du Kasaï, où une épidémie a été déclarée.

L'OMS a indiqué que 400 doses du vaccin Ervebo Ebola, provenant du stock national de 2 000 doses, avaient été livrées à Bulape, l'épicentre de l'épidémie.

L'OMS a livré plus de 14 tonnes de fournitures médicales essentielles, déployé des experts et mis en place un centre de traitement Ebola où 16 patients sont actuellement soignés, a déclaré Tedros.

Plus de 900 contacts ont été répertoriés et font l'objet d'un suivi.

Les deux premiers patients à s'être rétablis ont quitté l'hôpital mardi, a-t-il ajouté.

Jeudi, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont publié un avis sanitaire, ouvre un nouvel onglet à l'intention des services de santé publique, des laboratoires cliniques et des professionnels de santé concernant l'épidémie d'Ebola au Congo.

À l'heure actuelle, aucun cas suspect, probable ou confirmé lié à l'épidémie n'a été signalé aux États-Unis ou en dehors du Congo, a déclaré l'agence, ajoutant que « le risque de propagation aux États-Unis est considéré comme faible à l'heure actuelle ».