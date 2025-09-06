Bienvenue sur Africanews

Flambée d'Ebola en RDC : l'OMS renforce ses équipes d'intervention

31 mai 2018, photo d'archive : des responsables sanitaires congolais se préparent à désinfecter les personnes et les bâtiments de l'hôpital général de référence de Mbandaka.   -  
Copyright © africanews
John Bompengo/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

République démocratique du Congo

DAKAR, Sénégal (AP) — Une nouvelle épidémie d'Ebola au Congo serait à l'origine de 15 décès parmi 28 personnes présentant des symptômes, a déclaré jeudi le ministère de la Santé de ce pays d'Afrique centrale.

Il s'agit de la 16e épidémie d'Ebola au Congo, et le ministre de la Santé, Samuel-Roger Kamba, a déclaré que le taux de mortalité, estimé à 53,6 %, témoignait de la gravité de la situation.

Le cas confirmé concernait une femme enceinte de 34 ans vivant dans la localité de Boulapé, dans le sud de la province du Kasaï. Les recherches sur les cas suspects se poursuivaient.

« À ce jour, le rapport provisoire fait état de 28 cas suspects et de 15 décès, dont 14 à Boulapé et 1 à Mweka, ainsi que quatre professionnels de santé », a déclaré M. Kamba.

Les cas suspects et les décès présentaient des symptômes tels que fièvre, vomissements, diarrhée et saignements abondants.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir dépêché ses experts aux côtés de l'équipe d'intervention rapide du Congo dans la province du Kasaï afin de renforcer la surveillance, le traitement et la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé. Elle fournit également des équipements de protection individuelle, du matériel de laboratoire mobile et des fournitures médicales.

Le Congo dispose d'un stock de traitements et du vaccin Ervebo contre Ebola, a déclaré l'OMS.

« Nous agissons avec détermination pour enrayer rapidement la propagation du virus et protéger les communautés », a déclaré le Dr Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Le virus Ebola est très contagieux et peut être contracté par le biais de fluides corporels tels que les vomissures, le sang ou le sperme. La maladie qu'il provoque est rare mais grave, et souvent mortelle chez l'homme.

