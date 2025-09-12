Le Royaume-Uni va bien restituer la souveraineté des Chagos à Maurice

Après des décennies de tensions diplomatiques et de combats judiciaires, l’archipel des Chagos s’apprête à changer de tutelle.

Le 9 septembre, les députés britanniques ont adopté en deuxième lecture le projet de loi officialisant la rétrocession de ces îles à Maurice, par 330 voix contre 174. Le texte reconnaît la souveraineté mauricienne tout en préservant la présence militaire anglo-américaine à Diego Garcia, garantie par un bail de 99 ans. Il prévoit aussi une aide financière substantielle en faveur de Port-Louis et des familles chagossiennes.

Pour les descendants des plus de deux mille habitants expulsés de force dans les années 1960, le vote résonne comme une victoire. « Ce vote montre que tout va dans la bonne direction », s’est réjoui Olivier Bancoult, figure du Groupe réfugiés Chagos.

À Port-Louis, l’espoir renaît. Le Premier ministre Navin Ramgoolam, actuellement en visite en Inde, souhaite organiser d’ici la fin de l’année un premier voyage officiel vers l’archipel, en présence de responsables politiques et de représentants de la communauté chagossienne. Ce déplacement devrait être marqué par une cérémonie de levée du drapeau mauricien, symbole fort d’un retour attendu depuis plus d’un demi-siècle.