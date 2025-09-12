Le Royaume-Uni va bien restituer la souveraineté des Chagos à Maurice

Royaume-Uni
Après des décennies de tensions diplomatiques et de combats judiciaires, l’archipel des Chagos s’apprête à changer de tutelle.
Le 9 septembre, les députés britanniques ont adopté en deuxième lecture le projet de loi officialisant la rétrocession de ces îles à Maurice, par 330 voix contre 174. Le texte reconnaît la souveraineté mauricienne tout en préservant la présence militaire anglo-américaine à Diego Garcia, garantie par un bail de 99 ans. Il prévoit aussi une aide financière substantielle en faveur de Port-Louis et des familles chagossiennes.
Pour les descendants des plus de deux mille habitants expulsés de force dans les années 1960, le vote résonne comme une victoire. « Ce vote montre que tout va dans la bonne direction », s’est réjoui Olivier Bancoult, figure du Groupe réfugiés Chagos.
À Port-Louis, l’espoir renaît. Le Premier ministre Navin Ramgoolam, actuellement en visite en Inde, souhaite organiser d’ici la fin de l’année un premier voyage officiel vers l’archipel, en présence de responsables politiques et de représentants de la communauté chagossienne. Ce déplacement devrait être marqué par une cérémonie de levée du drapeau mauricien, symbole fort d’un retour attendu depuis plus d’un demi-siècle.
01:02
Kim Le Court, première Africaine à remporter une étape du Tour de France
00:52
Le Somaliland recherche la reconnaissance internationale des USA
01:25
Cuba : Raùl Castro commémore les 72 ans de la Révolution
01:10
Afrique du Sud : le Parlement adopte le Budget pour 2025
00:56
Nigéria : une sénatrice interdite de siéger après sa plainte pour harcèlement
01:02
La France et Madagascar discutent de l'avenir des Îles Éparses