Athlétisme : le Kenya sanctionné pour non-conformité au code antidopage

Le comité exécutif de la WADA a suivi les recommandations de son Comité indépendant d’examen de la conformité. Selon l’organisation, l’ADAK n’a pas respecté plusieurs exigences critiques, compromettant ainsi l’intégrité des programmes antidopage kenyans.

Conformément à l’article 9.3.1 du Standard international pour la conformité au Code, le Kenya dispose de vingt et un jours pour contester la décision ou les conditions de réintégration proposées par la WADA. Sans recours, la non-conformité deviendra effective le 2 octobre.

Les sanctions prévues sont lourdes : l’ADAK perdra tous ses privilèges auprès de la WADA, y compris le financement et la participation aux programmes internationaux. Les représentants kenyans seront également exclus des instances dirigeantes de l’Agence. Le pays pourrait en outre être interdit d’accueillir toute compétition sanctionnée par la WADA à l’échelle régionale, continentale ou mondiale.

« C’est toujours décevant lorsqu’un signataire du Code est déclaré non conforme », a déclaré Olivier Niggli, directeur général de la WADA. « Mais il est crucial que les organisations antidopage respectent les mêmes standards élevés que ceux exigés des athlètes. »

La WADA affirme vouloir collaborer avec l’ADAK afin de rétablir sa conformité, au bénéfice des sportifs kenyans et de l’intégrité du sport à l’international.