Afrique du Sud : Trump va boycotter le sommet du G20, JD Vance en renfort

Afrique du Sud
C’est finalement le vice-président américain JD Vance qui représentera les États-Unis au sommet du G20 en novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Donald Trump a décidé de boycotter le rendez-vous. Le premier du G20 sur le continent africain. Alors que les États-Unis prendront la présidence de l’organisation à l’issue de cet événement.
La menace était dans les tuyaux depuis des mois. Les relations entre Washington et Pretoria ont de l’eau dans le gaz. Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que les fermiers blancs d'Afrique du Sud étaient victimes d'un génocide. Ce que les autorités sud-africaines ont toujours contesté.
Le G20, un groupe composé de 19 pays plus l'Union européenne et l'Union africaine, rassemble les plus grandes économies du monde pour discuter des politiques économiques mondiales
Le sommet de Johannesburg, organisé par l'Afrique du Sud, a pour thème la solidarité, l'égalité et la durabilité.
