Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Afrique du Sud : Trump va boycotter le sommet du G20, JD Vance en renfort

Donald Trump rencontre le président sud-africain Cyril Ramaphosa mercredi 21 mai 2025, à Washington.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

C’est finalement le vice-président américain JD Vance qui représentera les États-Unis au sommet du G20 en novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud.  

Donald Trump a décidé de boycotter le rendez-vous. Le premier du G20 sur le continent africain. Alors que les États-Unis prendront la présidence de l’organisation à l’issue de cet événement. 

La menace était dans les tuyaux depuis des mois. Les relations entre Washington et Pretoria ont de l’eau dans le gaz. Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que les fermiers blancs d'Afrique du Sud étaient victimes d'un génocide. Ce que les autorités sud-africaines ont toujours contesté. 

Le G20, un groupe composé de 19 pays plus l'Union européenne et l'Union africaine, rassemble les plus grandes économies du monde pour discuter des politiques économiques mondiales 

Le sommet de Johannesburg, organisé par l'Afrique du Sud, a pour thème la solidarité, l'égalité et la durabilité. 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.