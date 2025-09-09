Le Premier ministre népalais démissionne alors que des manifestants incendient des maisons de politiciens

Les manifestations, dirigées en grande partie par des jeunes, ont continué même après la levée de l'interdiction des réseaux sociaux. Alors que les protestations s'intensifiaient, le Premier ministre Khadga Prasad Oli a annoncé qu'il démissionnait immédiatement. Les manifestants ont incendié le bâtiment du parlement et les maisons de hauts responsables politiques, y compris celle de l'ancien Premier ministre Pushpa Kamal Dahal. Les forces de sécurité ont utilisé des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène et des canons à eau, mais il n'y a eu aucun nouveau rapport de tirs réels. Les autorités ont imposé des couvre-feux à Katmandou et déployé l'armée, tandis que les Nations Unies ont exigé une enquête immédiate et transparente sur la répression meurtrière.