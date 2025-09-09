Bienvenue sur Africanews

Le village croate de Jaškovo établit un nouveau record Guinness avec un strudel de 3 136 mètres

Cet exploit survient dix ans après que le village a établi pour la première fois le record avec une pâtisserie presque deux fois moins longue. Lors du Festival du Strudel, des milliers de visiteurs ont regardé les boulangers travailler pendant plus de quatre heures pour assembler le dessert sous la forme de l'Étoile de Karlovac. L'effort a nécessité deux tonnes de farine, deux tonnes de pommes et 30 kilogrammes de cannelle, le tout saupoudré de sucre glace. Le Guinness World Records a confirmé que 5 874 strudels avaient été placés avec succès en une seule ligne continue.

Croatie Tradition Cuisine Vidéo Record du monde

