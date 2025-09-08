Affrontements meurtriers à Katmandou après des manifestations provoquées par l'interdiction des réseaux sociaux

Des manifestants brandissant des drapeaux nationaux ont franchi des barbelés et entouré le Parlement, scandant « arrêtez l'interdiction des réseaux sociaux, arrêtez la corruption, pas les réseaux sociaux. » La police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et finalement des balles réelles alors que les affrontements s'intensifiaient dans toute la capitale. Les autorités ont déclaré que des plateformes telles que Facebook, X et YouTube étaient bloquées après avoir échoué à s'enregistrer selon les nouvelles règles. Les groupes de défense des droits ont condamné ces mesures comme étant de la censure, et le gouvernement a imposé un couvre-feu autour du Parlement, de la résidence présidentielle et des sites clés.