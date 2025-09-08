Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Affrontements meurtriers à Katmandou après des manifestations provoquées par l'interdiction des réseaux sociaux

Des manifestants brandissant des drapeaux nationaux ont franchi des barbelés et entouré le Parlement, scandant « arrêtez l'interdiction des réseaux sociaux, arrêtez la corruption, pas les réseaux sociaux. » La police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et finalement des balles réelles alors que les affrontements s'intensifiaient dans toute la capitale. Les autorités ont déclaré que des plateformes telles que Facebook, X et YouTube étaient bloquées après avoir échoué à s'enregistrer selon les nouvelles règles. Les groupes de défense des droits ont condamné ces mesures comme étant de la censure, et le gouvernement a imposé un couvre-feu autour du Parlement, de la résidence présidentielle et des sites clés.

Plus d'actualités sur
Népal Kathmandu Vidéo Média Sociaux

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.