Des chiens prennent la vague lors d'un concours de surf à San Diego

Le Surf-A-Thon, qui s'est tenu à Del Mar Dog Beach, a vu des dizaines de chiens surfeurs participer tout en récoltant des fonds pour les animaux orphelins soutenus par le centre animalier Helen Woodward. Les organisateurs ont déclaré que tous les bénéfices vont aux programmes de protection des animaux. Parmi les concurrents se trouvait James Wall avec son chien Faith, sauvé lorsqu'il était chiot, qui participe depuis 13 ans et a gagné l'année dernière. Wall a dit que leur partenariat de surf remonte souvent le moral, se souvenant des messages de personnes disant que voir Faith sur une planche de surf avait illuminé leur journée.