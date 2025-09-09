Affrontements à Tbilissi alors que les partisans du parti au pouvoir ciblent un rassemblement d'opposition

La violence survient à l'approche des élections municipales du 4 octobre, que les partis d'opposition ont déclaré boycotter, accusant le gouvernement d'abandonner la voie européenne du pays et de se rapprocher de Moscou. Les tensions politiques secouent la Géorgie depuis les élections parlementaires contestées d'octobre 2024, lorsque le parti Rêve géorgien a revendiqué la victoire malgré des allégations de manipulation des votes soutenue par la Russie. Les leaders de l'opposition, dont beaucoup sont désormais emprisonnés, continuent de réclamer de nouvelles élections sous supervision internationale alors que les tensions montent autour de la suspension de l'intégration à l'UE par le gouvernement.