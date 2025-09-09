Bienvenue sur Africanews

Des manifestants en Espagne appellent à un embargo total sur les armes envers Israël

Les manifestations ont coïncidé avec une réunion du cabinet espagnol qui devrait approuver de nouvelles mesures en réponse à ce que le président Pedro Sánchez a qualifié de « génocide », mais elles n'incluront pas l'embargo sur les armes précédemment annoncé. À Madrid, environ une centaine de personnes se sont rassemblées à Puerta del Sol, tandis qu'un nombre similaire a bloqué une rue à Barcelone. Les manifestants portaient des banderoles et criaient des slogans, exhortant l'Espagne à annuler immédiatement 46 contrats de défense liés à des entreprises israéliennes.

Israël Madrid Barcelone Espagne palestine

