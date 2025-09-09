Des centaines de personnes défilent à La Havane pour la fête de la sainte patronne de Cuba

La petite image dorée, vénérée depuis plus de quatre siècles, reste un symbole puissant de foi et de résilience dans un pays traversant sa pire crise économique depuis des décennies. Les coupures de courant, le manque d'eau et de fournitures de base ont mis à rude épreuve la vie quotidienne de la population au cours des quatre dernières années. De nombreux fidèles ont exprimé des appels à l'unité et au changement en suivant la Vierge. Malgré les restrictions sur la religion après la révolution, la dévotion à la sainte a persisté, attirant à la fois les catholiques et les adeptes de la Santeria. Son sanctuaire près de Santiago reste l'un des sites de pèlerinage les plus importants de l'île.