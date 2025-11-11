Bienvenue sur Africanews

USA : JD Vance annule sa visite au Kenya suite au boycott du G20

Le vice-président JD Vance lors de sa visite du Centre de formation militaire avancée (MATC) au Centre médical militaire national Walter Reed. 10/11/25   -  
(Andrew Harnik/Pool via AP)
By Rédaction Africanews

and Reuters

Etats-Unis

Le vice-président américain JD Vance a annulé une visite au Kenya prévue pour la fin du mois après que le président Donald Trump soit revenu sur sa décision de voyage prévu au sommet du G20 en Afrique du Sud.

Cette annonce intervient suite à la déclaration de Donald Trump vendredi selon laquelle aucun responsable américain ne participerait au G20 en raison de violations des droits de l'homme par l'Afrique du Sud à l'encontre de sa minorité blanche afrikaner, allégations que l'Afrique du Sud a rejetées à plusieurs reprises.

Le Kenya a déclaré vouloir conclure un accord commercial avec les États-Unis d'ici la fin de l'année. Son communiqué indique que l'annulation de la visite de Vance « n'affectera pas les liens solides et durables entre nos deux nations ».

L'ancien président américain Joe Biden a désigné le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN en 2024, mais Nairobi a été critiqué ces derniers mois par les législateurs américains pour avoir cherché à nouer des relations plus étroites avec la Chine.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

